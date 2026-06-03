Смертельное ДТП в Агдаше

В Агдашском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован в районном центре.

Автомобиль марки «ВАЗ-2106», за рулем которого находился Алирза Латифов, врезался в дерево. В результате аварии находившийся в салоне 37-летний пассажир Эльгюн Гасанов скончался на месте происшествия. Другой пассажир, 41-летний Рамиль Гасанов, получил травмы.

В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.