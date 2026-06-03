 СМИ: фон дер Ляйен поговорит с Пашиняном в четверг | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

СМИ: фон дер Ляйен поговорит с Пашиняном в четверг

First News Media10:22 - Сегодня
СМИ: фон дер Ляйен поговорит с Пашиняном в четверг

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как ожидается, проведет разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в четверг, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников.

"Ожидается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поговорит с премьер-министром Николом Пашиняном уже завтра", — говорится в сообщении.

Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС. Лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

Поделиться:
281

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Центрального ...

Общество

Масштабный проект в Баку: новая трасса напрямую соединит Абшерон с крупными ...

Общество

ГЭЦ сообщил детали проведения вступительных экзаменов, которые пройдут 7 июня

Общество

На бакинских улицах наблюдаются сильные пробки - ФОТО

В мире

Рубио: США не посягают на суверенитет Армении и не просят Ереван разрывать дружеские отношения с другими странами

Предвыборный конфликт в Армении перерос в драку

СВР: в Европе толкают власти Армении к гонениям на Еревано-Армянскую епархию РПЦ

Миллионы на митинги: соратник Карапетяна платил гражданам за участие в митингах

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

В Украине ранили ножом мэра-азербайджанца

В Армении готовят иски против Анны Акопян

США вывели из строя торговое судно при попытке прорыва блокады иранских портов

Израиль установил флаг над крепостью Бофор на юге Ливана

Последние новости

Уснул за рулем и не заметил грузовик? Подробности смертельного ДТП на трассе Алят - Астара - ВИДЕО

Сегодня, 12:58

Идрис Эльба посвящён в рыцари королём Карлом III - ФОТО

Сегодня, 12:55

Масштабный проект в Баку: новая трасса напрямую соединит Абшерон с крупными проспектами столицы - ВИДЕО

Сегодня, 12:45

Рубио: США не посягают на суверенитет Армении и не просят Ереван разрывать дружеские отношения с другими странами

Сегодня, 12:32

Статус вынужденного переселенца будет заново урегулирован в законодательстве

Сегодня, 12:28

В Нахчыване столкнулись пассажирский автобус и иномарка

Сегодня, 12:25

В Азербайджана предложено создать Фонд постоянного расселения на освобожденных территориях

Сегодня, 12:23

Предвыборный конфликт в Армении перерос в драку

Сегодня, 12:21

Silk Way West Airlines расширяет сотрудничество с dnata в Сингапуре

Сегодня, 12:11

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Центрального банка - ФОТО

Сегодня, 12:04

Анар Багиров: Вопрос возвращения в Западный Азербайджан имеет правовой и гуманитарный характер

Сегодня, 11:55

Махира Гусейнова: В ряде вузов Азербайджана началось преподавание темы Западного Азербайджана

Сегодня, 11:54

Исполнительный директор Федерации: События в Амритсаре должны оцениваться в соответствии с критериями геноцида

Сегодня, 11:53

СВР: в Европе толкают власти Армении к гонениям на Еревано-Армянскую епархию РПЦ

Сегодня, 11:50

В Азербайджане меняются правила входа в систему Smart Customs - ВИДЕО

Сегодня, 11:47

Миллионы на митинги: соратник Карапетяна платил гражданам за участие в митингах

Сегодня, 11:44

Когда в Азербайджане вновь заработает Instagram Music? 

Сегодня, 11:39

Иса Хабибейли: В Азербайджане началась системная научная работа по Западному Азербайджану

Сегодня, 11:33

Малайзия ужесточила правила доступа несовершеннолетних к социальным сетям

Сегодня, 11:30

Муса Гасымлы: Национальная идея должна основываться на исторической справедливости

Сегодня, 11:25
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. Накануне02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57