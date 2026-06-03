СМИ: фон дер Ляйен поговорит с Пашиняном в четверг

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как ожидается, проведет разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в четверг, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников.

"Ожидается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поговорит с премьер-министром Николом Пашиняном уже завтра", — говорится в сообщении.

Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС. Лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.