В Шушу запущена платная дорога - ВИДЕО

Автомобильная дорога Ахмедбейли - Физули - Шуша уже введена в эксплуатацию на платной основе.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что согласно требованиям законодательства, эксплуатация платной автомобильной дороги возможна при наличии бесплатной альтернативной дороги, отвечающей государственным стандартам, что обеспечивает гражданам право выбора. В данном контексте функцию бесплатного альтернативного маршрута на указанном направлении выполняет «Дорога Победы».

Таким образом, участники дорожного движения в зависимости от своего выбора могут воспользоваться как платной автомагистралью Ахмедбейли – Физули – Шуша, так и бесплатным альтернативным маршрутом - «Дорогой Победы».

Отметим, что новая автомобильная дорога Ахмедбейли – Физули – Шуша не только обеспечивает более быстрый доступ к Шуше, но и является более удобной для водителей. Маршрут отличается современными техническими параметрами, меньшим количеством крутых поворотов и сложных горных участков. В отличие от "Зяфяр йолу", где на отдельных отрезках присутствуют серпантины и значительные перепады высот, новая трасса обеспечивает более комфортное и безопасное движение, особенно для пассажирского и грузового транспорта.