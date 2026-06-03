 В Шушу запущена платная дорога - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Шушу запущена платная дорога - ВИДЕО

Фаига Мамедова10:48 - Сегодня
В Шушу запущена платная дорога - ВИДЕО

Автомобильная дорога Ахмедбейли - Физули - Шуша уже введена в эксплуатацию на платной основе.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что согласно требованиям законодательства, эксплуатация платной автомобильной дороги возможна при наличии бесплатной альтернативной дороги, отвечающей государственным стандартам, что обеспечивает гражданам право выбора. В данном контексте функцию бесплатного альтернативного маршрута на указанном направлении выполняет «Дорога Победы».

Таким образом, участники дорожного движения в зависимости от своего выбора могут воспользоваться как платной автомагистралью Ахмедбейли – Физули – Шуша, так и бесплатным альтернативным маршрутом - «Дорогой Победы».

Отметим, что новая автомобильная дорога Ахмедбейли – Физули – Шуша не только обеспечивает более быстрый доступ к Шуше, но и является более удобной для водителей. Маршрут отличается современными техническими параметрами, меньшим количеством крутых поворотов и сложных горных участков. В отличие от "Зяфяр йолу", где на отдельных отрезках присутствуют серпантины и значительные перепады высот, новая трасса обеспечивает более комфортное и безопасное движение, особенно для пассажирского и грузового транспорта.

Поделиться:
329

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Центрального ...

Общество

Масштабный проект в Баку: новая трасса напрямую соединит Абшерон с крупными ...

Общество

ГЭЦ сообщил детали проведения вступительных экзаменов, которые пройдут 7 июня

Общество

На бакинских улицах наблюдаются сильные пробки - ФОТО

Общество

Уснул за рулем и не заметил грузовик? Подробности смертельного ДТП на трассе Алят - Астара - ВИДЕО

Идрис Эльба посвящён в рыцари королём Карлом III - ФОТО

Масштабный проект в Баку: новая трасса напрямую соединит Абшерон с крупными проспектами столицы - ВИДЕО

В Нахчыване столкнулись пассажирский автобус и иномарка

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Погода на среду: В Баку ожидаются дожди 

Убийство ради банковской карты? Детали громкой трагедии в Баку, где свекор убил невестку

Сегодня вечером появится волшебная «голубая Луна»

Снег, град и ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Последние новости

Уснул за рулем и не заметил грузовик? Подробности смертельного ДТП на трассе Алят - Астара - ВИДЕО

Сегодня, 12:58

Идрис Эльба посвящён в рыцари королём Карлом III - ФОТО

Сегодня, 12:55

Масштабный проект в Баку: новая трасса напрямую соединит Абшерон с крупными проспектами столицы - ВИДЕО

Сегодня, 12:45

Рубио: США не посягают на суверенитет Армении и не просят Ереван разрывать дружеские отношения с другими странами

Сегодня, 12:32

Статус вынужденного переселенца будет заново урегулирован в законодательстве

Сегодня, 12:28

В Нахчыване столкнулись пассажирский автобус и иномарка

Сегодня, 12:25

В Азербайджана предложено создать Фонд постоянного расселения на освобожденных территориях

Сегодня, 12:23

Предвыборный конфликт в Армении перерос в драку

Сегодня, 12:21

Silk Way West Airlines расширяет сотрудничество с dnata в Сингапуре

Сегодня, 12:11

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Центрального банка - ФОТО

Сегодня, 12:04

Анар Багиров: Вопрос возвращения в Западный Азербайджан имеет правовой и гуманитарный характер

Сегодня, 11:55

Махира Гусейнова: В ряде вузов Азербайджана началось преподавание темы Западного Азербайджана

Сегодня, 11:54

Исполнительный директор Федерации: События в Амритсаре должны оцениваться в соответствии с критериями геноцида

Сегодня, 11:53

СВР: в Европе толкают власти Армении к гонениям на Еревано-Армянскую епархию РПЦ

Сегодня, 11:50

В Азербайджане меняются правила входа в систему Smart Customs - ВИДЕО

Сегодня, 11:47

Миллионы на митинги: соратник Карапетяна платил гражданам за участие в митингах

Сегодня, 11:44

Когда в Азербайджане вновь заработает Instagram Music? 

Сегодня, 11:39

Иса Хабибейли: В Азербайджане началась системная научная работа по Западному Азербайджану

Сегодня, 11:33

Малайзия ужесточила правила доступа несовершеннолетних к социальным сетям

Сегодня, 11:30

Муса Гасымлы: Национальная идея должна основываться на исторической справедливости

Сегодня, 11:25
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. Накануне02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57