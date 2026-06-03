В Джалилабаде временно ограничат подачу электроэнергии

В некоторых районах Джалилабада временно ограничат подачу электроэнергии.

Как сообщает 1news.az, соответствующее заявление распространило ОАО «Азеришыг».

Было отмечено, что сегодня на территории Джалилабадской электросети (ЭС) пройдут ремонтные работы на 35-киловольтной воздушной линии «Гёйтепе», отходящей от подстанции «Джалилабад» мощностью 35/10 кВ.

В связи с этим с 12:30 до 15:00 подача электроэнергии будет частично ограничена в городе Гёйтепе, а также в селах Муган, Привольное, Агдаш и Газиабад Джалилабадского района.

По завершении ремонтных работ электроснабжение указанных территорий будет полностью восстановлено и станет более качественным.