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В ООН предупредили о повышении температуры почти по всему миру из-за Эль-Ниньо

First News Media11:10 - Сегодня
В ООН предупредили о повышении температуры почти по всему миру из-за Эль-Ниньо

Вероятность наступления погодного явления Эль-Ниньо, способствующего повышению температуры воздуха, в период с июня по август 2026 года составляет 80%.

Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) с прогнозом температур воздуха.

В докладе отмечается, что условия Эль-Ниньо формируются под влиянием необычно теплых океанских вод в тропической части Тихого океана. Подчеркивается, что в ближайшие месяцы это может повысить риск экстремальных погодных явлений и повлиять на глобальные температурные режимы и характер осадков.

В документе говорится, что вероятность наступления Эль-Ниньо в июне-августе составляет 80%. «Вероятность того, что оно продлится как минимум до ноября, близка к 90% или превышает этот показатель. Хотя сохраняется некоторая неопределенность относительно пика интенсивности и сроков Эль-Ниньо, большинство прогностических моделей указывает, что оно будет как минимум умеренным, а возможно — сильным», — отмечается в докладе.

В ВМО сообщили, что с конца апреля до середины мая температура поверхности моря в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана приблизилась к пороговым значениям Эль-Ниньо. При этом растущие поверхностные аномалии подпитываются необычно теплыми подповерхностными условиями в тропической части Тихого океана.

В докладе указано, что температура в тропической части Тихого океана держится на 6 градусов выше среднего уровня. Это, как отмечается, создает значительный запас тепла, который способствует наблюдаемому потеплению поверхности.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, чьи слова приводятся в докладе, заявил, что Эль-Ниньо с вероятностью 90% приблизится к нам в ближайшие месяцы. «Мир должен воспринять это как срочное климатическое предупреждение. Условия Эль-Ниньо подольют масла в огонь потепления планеты. Последствия будут еще более серьезными, распространятся еще дальше и с разрушительной скоростью выйдут за пределы границ», — сказал он.

Гутерриш подчеркнул, что единственным эффективным ответом на эту ситуацию являются справедливые климатические действия. По его словам, они включают прекращение зависимости от ископаемого топлива, ускорение перехода к возобновляемой энергетике, защиту наиболее уязвимых групп населения и обеспечение систем раннего предупреждения для всех.

Генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло также заявила о необходимости подготовиться к потенциально сильному погодному явлению Эль-Ниньо.

«Эль-Ниньо усилит засухи и интенсивные осадки, а также повысит риск волн жары как на суше, так и в океане. Последнее Эль-Ниньо в 2023–2024 годах стало одним из пяти самых сильных за всю историю наблюдений и сыграло роль в рекордных глобальных температурах, которые мы наблюдали в 2024 году», — отметила Сауло.

Погодное явление Эль-Ниньо, возникающее в Тихом океане, приводит к росту температуры прежде всего в регионах, имеющих выход к океанам, а затем и во всем мире.

Ла-Нинья, которую можно охарактеризовать как противоположное явление, означает для планеты более холодные погодные условия.

В период перехода между этими двумя явлениями наблюдаются нейтральные, то есть естественные, погодные условия.

Источник: Anadolu

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