В Карсе прошла встреча деловых кругов Турции и Армении

Под эгидой Торгово-промышленной палаты Карса состоялась «Встреча деловых кругов Турции и Армении».

На встрече, прошедшей в одном из отелей Карса, принимали участие заместитель генерального директора Департамента по делам Кавказа МИД Турции дел Айше Узер, советник главы МИД Армении Айк Дарбинян, бизнесмены.

В своем выступлении Узер отметила, что шаги в рамках процесса нормализации отношений, «будут способствовать процветанию и стабильности не только двух стран, но и всего Южного Кавказа и Евразии».

Советник министра иностранных дел Армении Дарбинян сказал, что процесс налаживания отношений будет способствовать развитию торговых связей: «У Турции и Армении есть огромные возможности для промышленного и торгового сотрудничества». По его словам, прямая торговля станет возможной благодаря железнодорожному сообщению.

Источник: Anadolu