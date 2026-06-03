Когда в Азербайджане вновь заработает Instagram Music? 

В течение нескольких дней пользователи Instagram в Азербайджане столкнулись с невозможностью добавлять музыкальные треки в Stories и Reels, а также с тем, что ранее опубликованные материалы с музыкой в ряде случаев отображаются без звукового сопровождения.

Отметим, что при этом сравнительно недавно сервис Instagram Music работал в Азербайджане стабильно и в полном объёме: пользователи без ограничений использовали музыкальную библиотеку Instagram для оформления сторис и коротких видео.

Азербайджанская музыкальная издательская компания Mikpro сделала в Instagram заявление на данную тему: «С сожалением сообщаем, что Instagram Music в Азербайджане вновь приостановил свою работу. Согласно информации, полученной из официального источника, сроки повторной активации функции пока неизвестны. В связи с этим удаление ваших старых публикаций с музыкой может оказаться неизбежным».

Обращаясь к азербайджанским артистам, издательская компания отмечает следующее: «Чтобы избежать блокировки публикаций, рекомендуем, чтобы продолжительность публикуемых вами видео не превышала 19 секунд».

Отметим, что Instagram Music - это встроенный инструмент платформы, который позволяет добавлять лицензированные музыкальные треки в публикации. Пользователь выбирает фрагменты песен из каталога и интегрирует их в Stories или Reels. Подчеркнем, что доступность функции зависит от региона и лицензионных соглашений с правообладателями, поэтому набор доступной музыки и работа сервиса могут различаться в разных странах.

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