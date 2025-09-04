Голоса прошлого в цифровом формате: Возрождение музыки азербайджанских корифеев - ВИДЕО

Музыка корифеев азербайджанской эстрады - это важная часть культуры, продолжающая удивлять слушателей из поколения в поколение своим мастерством и глубиной исполнения.

Время меняется, появляются новые вызовы, а вместе с ними - новые возможности для знакомства с музыкальным наследием: стриминговые платформы, цифровые форматы и современные технологии звучания делают эти архивы доступными для широкой аудитории, включая молодое поколение. Чтобы узнать, как именно оцифровываются и реставрируются архивные записи, 1news.az поговорил с азербайджанским рэпером, музыкальным продюсером, со-основателем музыкальной издательской компании Mikpro Пярвизом Исаковым (PRoMete), который рассказал о технологиях, подходе к авторским правам и трудностях работы с архивами корифеев.

- Как именно проходит процесс оцифровки архивных записей корифеев азербайджанской музыки? Какие технологии и форматы вы используете?

- Не секрет, что в те годы, когда записывались голоса этих корифеев, технологии были совсем другими - далеко не такими, как сегодня. Сейчас мы живём в эпоху пространственного звучания (spatial audio), а тогда существовал лишь один способ записи - моно. Поэтому сегодня мы стараемся использовать все имеющиеся у нас возможности, включая модели искусственного интеллекта, чтобы внести свой вклад в сохранение и развитие азербайджанской классической эстрады.

Отмечу, что Mikpro - это не столько коммерческая компания или сервис для музыкантов, сколько организация, служащая азербайджанской музыке. В нашем протоколе закреплён девиз: «Мы служим нашей музыке». Именно поэтому, когда кто-то пытается конкурировать с нами, мы просто улыбаемся - ведь они соперничают не с нашей главной целью, а лишь с частью нашей деятельности, связанной с доходами. Сегодня в нашем каталоге более 450 артистов, и обслуживание их иногда не оставляет нам достаточно времени, чтобы реализовать все задуманное.

Например, то, что мы сделали в альбоме «Şövkət Ələkbərova - İfalar (VOL. 10)», мы мечтаем повторить для всех корифеев. Но определенные условия и факторы в стране пока не позволяют нам работать более крупной командой. Тем не менее, я уверен, что наше государство, которое всячески поддерживает культуру, уделит нам особое внимание, и мы сможем, как и в VOL. 10, превращать моно-записи в стерео, по инструментам разделяя звук и мастеря их заново. Это желание всей нашей команды, которая состоит из настоящих меломанов.

- С какими трудностями вы сталкиваетесь при работе с редкими или устаревшими носителями? Меняет ли оригинальное звучание обработка звука для улучшения качества старых записей?

- В интернете существует множество открытых инструментов, с помощью которых можно работать со старыми магнитными записями и добиваться очень хороших результатов. Мы тоже постоянно всё проверяем и тестируем, пока не найдём именно те решения, которые подходят нам.

Проблема в том, что многие такие аудио-алгоритмы и код-инструменты рассчитаны на общеизвестные музыкальные инструменты и традиционные аккорды. А азербайджанская музыка обладает совершенно особым звучанием - как по инструментам, так и по гармоническим построениям. Поэтому в ряде случаев мы сталкиваемся с необычными трудностями. Если в западной музыке можно условно считать «раз-два-три», то у нас иногда получается «1.2, 2.3, 4.7» и так далее - и приходится адаптироваться, чтобы хотя бы приблизиться к желаемому результату. Тем не менее, мы добились значительного прогресса. И здесь главный момент - это постоянная работа и выработка правильных навыков.

- Сколько времени обычно занимает оцифровка одной записи?

- Оцифровка одной записи или даже целого архива - это процесс очень индивидуальный. Всё зависит от качества исходного носителя, его сохранности и того, какие задачи мы ставим перед собой. Иногда простая запись может быть переведена в цифровой формат за считанные часы. Но если мы говорим о полноценной реставрации - разделении инструментов, очистке от шумов, сведении в стерео и мастеринге, то на одну песню может уйти несколько дней.

Когда речь идёт о больших архивах, здесь мы работаем поэтапно. Это может занимать месяцы, потому что наша цель не просто перевести звук в цифровой формат, а максимально сохранить его душу и аутентичность.

- Как решается вопрос авторских прав на архивные записи, особенно если авторы или исполнители уже не живы? Нужно ли согласие наследников артистов для оцифровки и публикации этих материалов?

- Разумеется, этот вопрос в любом случае решается напрямую с наследниками артистов. Дело в том, что государства, при которых происходили те записи, юридически больше не существуют. Поэтому именно семьи и наследники в таких случаях считаются законными правообладателями.

У нас даже были конфликты с российской компанией «Мелодия», которая пыталась заявлять права на некоторые аудиозаписи. Их аргумент заключался в том, что Россия является правопреемницей СССР, а значит, к ней перешли и соответствующие права. Однако такие претензии не имеют оснований, так как международное право эту позицию отвергает.

- Какие меры вы принимаете, чтобы защитить авторские права в целом после размещения записей в цифровом виде?

- После оцифровки и размещения записей мы используем как юридические, так и технологические механизмы защиты авторских прав. С юридической стороны каждая публикация сопровождается корректными метаданными: указываются авторы, исполнители и наследники правообладателей. Мы заключаем официальные дистрибуционные договоры и размещаем записи исключительно через легальные платформы, где действуют системы Content ID, автоматического блокирования и оповещения о нарушениях.

С технологической стороны мы используем современные методы защиты: цифровое водяное клеймо (watermarking), уникальные коды ISRC для каждой записи, а также мониторинг в режиме реального времени с помощью специализированных сервисов. Это позволяет отслеживать и пресекать нелегальное распространение контента. Таким образом, мы совмещаем международные правовые нормы и современные технологии, чтобы минимизировать риски и гарантировать, что культурное наследие Азербайджана представлено в цифровой среде легально и безопасно.

- Как архивные записи корифеев воспринимаются современными слушателями на стриминговых платформах? Есть ли интерес у молодежной аудитории?

- Честно говоря, этот вопрос меня давно волновал. Например, мой отец прекрасно знал азербайджанскую музыку, но его знания существовали только в его памяти. Я часто задумывался: как сделать так, чтобы всё это знание стало доступным и мне, и другим поколениям? Ведь музыка и талант - понятия во многом абстрактные, но их проявления вполне материальны и осязаемы. И ещё один важный момент: предыдущие поколения всегда жаловались, что «наша культура умирает, её нужно сохранять». Но никто так и не предложил и не выстроил реального механизма её сохранения.

Когда мы с нашей командой начали это делать, мы увидели, как постепенно разрушился миф о том, что молодёжь не интересуется азербайджанской культурой. Оказалось, что стоит только сделать всё доступным, и молодые люди начинают исследовать и доходить до первоисточников. Причём процесс всегда идёт естественно: от простого к более сложному.

Сегодня мы получаем благодарственные комментарии и письма не только от молодёжи в Азербайджане, но и от азербайджанских общин по всему миру. И что особенно радует - это не только молодые слушатели, но и представители разных возрастных категорий. Всё это вызывает чувство гордости и даёт уверенность в будущем.

- Какие записи вызывают наибольший отклик и почему, по вашему мнению? Кто из корифеев, по статистике стримингов, входит в ТОП 5 по прослушиваниям?

- К сожалению, мы пока ещё не смогли оцифровать музыкальные архивы всех наших корифеев. Это очень масштабная работа, требующая не только технических ресурсов, но и правовых согласований с семьями и наследниками артистов. Мы используем все наши контакты и возможности, чтобы этот процесс ускорить.

Тем не менее, уже сегодня мы видим большой интерес к тем записям, которые удалось представить в цифровом формате. Особенно отклик вызывают альбомы, где мы смогли восстановить звучание и приблизить его к современным стандартам - такие релизы находят живой отклик и у молодёжи, и у старшего поколения. Это вдохновляет нас двигаться дальше.

Цель команды проста: чтобы каждый азербайджанец, где бы он ни находился, мог открыть стриминговую платформу и найти там не только современных исполнителей, но и голоса наших великих мастеров. И мы верим, что шаг за шагом мы этого добьёмся.

- Как вы видите будущее оцифровки музыкальных архивов в Азербайджане?

- На нынешнем этапе одна из главных задач - как можно быстрее оцифровать эти записи и обеспечить наследников их создателей справедливым доходом. Это вопрос не только культуры, но и социальной ответственности.

Следующий этап - технологический. Я убеждён, что с развитием цифровых инструментов мы придём к тому, что старые аудиозаписи можно будет обновлять и восстанавливать буквально одним нажатием кнопки - так же, как сегодня это уже возможно с фотографиями.

И в этом я вижу огромное будущее: новые поколения смогут слышать голоса корифеев азербайджанской музыки в таком качестве, словно они записаны сегодня, а значит, это наследие будет жить и вдохновлять ещё многие десятилетия.

- Насколько важно сохранять и оцифровывать музыку корифеев для культурного наследия Азербайджана?

- Любой творческий человек это прекрасно понимает, и очень важно, чтобы и соответствующие чиновники это учитывали: так же, как история, творческие произведения живут дольше своих создателей. Поэтому тем, кто занимается сохранением и оцифровкой, нужно не мешать, а наоборот - создавать максимально благоприятные условия. Ведь именно эти произведения являются частью нашей национальной идентификации и культурного кода.

Автор: Феликс Вишневецкий

Данный материал публикуется при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и в соответствии с условиями конкурса на тему «Пропаганда истории государственности, национальных традиций, науки и культуры Азербайджана».