Пользователи в Азербайджане столкнулись с ограничением этой функции в Instagram

Уже в течение нескольких дней пользователи Instagram сообщают о невозможности добавлять музыкальные треки в Stories и Reels, а также о том, что ранее опубликованные материалы с музыкой в ряде случаев отображаются без звукового сопровождения.

При этом сравнительно недавно сервис работал в Азербайджане стабильно и в полном объёме: пользователи без ограничений использовали музыкальную библиотеку Instagram для оформления сторис и коротких видео.

Сроки возможного восстановления функции на данный момент неизвестны.

Instagram Music - это встроенный инструмент платформы, который позволяет добавлять лицензированные музыкальные треки в публикации. Пользователь выбирает фрагменты песен из каталога и интегрирует их в Stories или Reels.

Подчеркнем, что доступность функции зависит от региона и лицензионных соглашений с правообладателями, поэтому набор доступной музыки и работа сервиса могут различаться в разных странах.

Читайте по теме:

Хакеры могли использовать искусственный интеллект Instagram для доступа к чужим аккаунтам