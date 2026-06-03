В Нахчыване столкнулись пассажирский автобус и иномарка
В Нахчыване столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, пострадали три человека.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован на участке трассы Нахчыван - Шахбуз, проходящем по территории села Шихмахмуд Бабекского района.
В результате столкновения легкового автомобиля марки Mercedes и пассажирского автобуса №8 различные телесные повреждения получили Аббас Расул оглу Аббасов, Бейляр Эльданиз оглу Велиев и Ягут Эльсевер гызы Ханифаева.
Пострадавшие были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Нахчывана.
По данному факту ведется расследование.
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