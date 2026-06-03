Идрис Эльба посвящён в рыцари королём Карлом III - ФОТО

Британский актёр Идрис Эльба официально посвящён в рыцари королём Карлом III в ходе церемонии, прошедшей в Виндзорском замке.

Церемония состоялась в рамках системы государственных наград Великобритании - New Year Honours List 2026, где Эльба был отмечен за вклад в работу с молодёжью и благотворительную деятельность.

После посвящения актёр получил титул «сэр Идрис Эльба».

Отметим, что при присуждении награды особое внимание было уделено его социальным инициативам, включая проекты по поддержке молодёжи и профилактике насилия, а также деятельности его фонда Elba Hope Foundation, основанного в 2022 году.

Подчеркнем, что Идрис Эльба также сотрудничал с благотворительными программами короля Карла III и инициативами, направленными на поддержку образования и развитие возможностей для молодых людей.

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