Уснул за рулем и не заметил грузовик? Подробности смертельного ДТП на трассе Алят - Астара - ВИДЕО

2 июня около 23:00 на 90-м километре автомобильной дороги Алят - Астара, на территории села Хырмандалы, автомобиль марки Ford Transit под управлением Аладдина Бабаева столкнулся со следующим впереди грузовым автомобилем марки Mercedes, за рулем которого находился Керамет Агаев.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

В результате аварии водитель автомобиля Ford скончался на месте происшествия. По данному факту ведется расследование.

Подобные столкновения транспортных средств, движущихся в одном направлении и по одной полосе, как правило, свидетельствуют о том, что водители находились в состоянии усталости, сонливости или отвлекались от управления. Предполагается, что и в данном дорожно-транспортном происшествии водитель мог уснуть за рулем.

Главное управление Государственной дорожной полиции в очередной раз обращается к водителям, особенно к тем, кто занимается пассажирскими и грузовыми перевозками, с призывом не отвлекаться во время вождения, не садиться за руль в утомленном или сонном состоянии, строго соблюдать правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха, и не проявлять равнодушия к безопасности, жизни и здоровью как собственной, так и других участников движения.