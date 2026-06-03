Кому в Азербайджане полагается дополнительный отпуск к основному?

Согласно Трудовому кодексу, ряду категорий работников, помимо основного отпуска, предоставляется дополнительный отпуск с учетом условий труда, специфики трудовых функций, стажа работы, а также семейного положения.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, работникам, занятым на подземных работах, на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, а также тем, чьи трудовые обязанности требуют повышенной чувствительности, эмоционального, умственного и физического напряжения, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью не менее 6 календарных дней. Список вредных и тяжелых производств, профессий и должностей, дающих право на такой дополнительный отпуск, утверждается в установленном порядке.

Право на дополнительный отпуск за стаж работы определяется на основе периода, фактически отработанного сотрудником со дня заключения трудового договора с работодателем. При стаже от 5 до 10 лет предоставляется 2 календарных дня, от 10 до 15 лет - 4 календарных дня, свыше 15 лет - 6 календарных дней дополнительного отпуска.

Законодательством также предусмотрено право на дополнительный отпуск для женщин, имеющих детей. Независимо от продолжительности основного и других видов дополнительных отпусков, женщинам, имеющим двух детей в возрасте до 14 лет, предоставляется 2 календарных дня, а имеющим трех и более детей в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью - 5 календарных дней дополнительного отпуска.

Данным правом могут воспользоваться также отцы, воспитывающие детей в одиночку, и лица, усыновившие детей.