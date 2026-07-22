Найденный мертвым в море Адиль Керимов был студентом UNEC

21-летний Адиль Керимов, который пропал без вести 10 дней назад, а накануне был найден мертвым в море на территории Сумгайытского бульвара, являлся студентом 4-го курса Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC).

Молодой человек обучался на факультете цифровой экономики, сообщает 1news.az со ссылкой на Azərbaycan Universitetləri.

Напомним, тело Адиля Керимова было обнаружено 21 июля в акватории Сумгайытского бульвара.

По факту произошедшего проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства трагедии.