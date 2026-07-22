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Суд принял новое решение по делу тиктокера Arzum 9999 - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова12:47 - Сегодня
Суд принял новое решение по делу тиктокера Arzum 9999 - ОБНОВЛЕНО

Тиктокер Ильдуза Гаджиева, известная под псевдонимом Арзум 9999 и обвиняемая в совершении ДТП, повлекшем смерть одного человека и травмы другого, а также в оставлении места происшествия, переведена под домашний арест.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, соответствующее решение было принято в Бакинском апелляционном суде. 

Суд учел наличие у Арзум четверых детей, один из которых страдает тяжелой формой аутизма. На этом основании Арзум была переведена под домашний арест.

На период пребывания под домашним арестом ей запрещено пользоваться социальными сетями. Она сможет поддерживать связь по телефону только с членами семьи.

Кроме того, было удовлетворено ходатайство адвокатов о повторном расследовании дела. Принято решение провести апелляционное рассмотрение с проведением судебного следствия. Это означает, что адвокаты повторно представят свои доказательства и будет проведено новое разбирательство.

Напомним, приговором Хазарского районного суда она была приговорена к 5 годам и 2 месяца лишения свободы и взята под стражу прямо в зале суда.

12:03

Начинается суд по апелляционной жалобе тиктокера Ильдузы Гаджиевой известной как Arzum 9999, арестованной 20 дней назад.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, Ильдуза была доставлена в суд из Бакинского следственного изолятора в сопровождении конвоя.

Ее близкие собрались перед Бакинским апелляционным судом за час до назначенного времени.

Приговор Ильдузе Гаджиевой был вынесен 2 июля Хазарским районным судом. Она была признана виновной в совершении ДТП со смертельным исходом и оставлении места происшествия и приговорена к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы. Однако обвиняемая категорически не признает своей вины в аварии и заявляет о своей невиновности.

На этом основании ее адвокаты подали апелляционную жалобу. В жалобе отмечается, что Ильдуза Гаджиева не является виновницей аварии, в результате которой один человек погиб, а другой получил травмы, однако, несмотря на это, суд первой инстанции вынес обвинительный приговор.

Хотя пока неизвестно, с какими дополнительными доводами и доказательствами выступит сторона защиты, их требование - вынесение оправдательного приговора.

По полученным Qafqazinfo.az данным, пострадавшая сторона также в последний день подала апелляционную жалобу на приговор. Супруга Амала, Сенубер Мурадова, требует ужесточения наказания для Ильдузы Гаджиевой.

Жалобу Ильдузы Гаджиевой рассмотрит судья Эльнур Нуриев. Первое заседание должно начаться в 10:45.

Отметим, что дорожно-транспортное происшествие, в котором признана виновной Арзум, произошло в июне прошлого года. В результате аварии погиб 29-летний Амаль Меликов, а его супруга Сенубер Мурадова получила тяжелые травмы. Правопреемник Амаля и его супруга не примирились с Ильдузой Гаджиевой и потребовали ее наказания в соответствии с законом.

Арест Арзум прямо в зале суда вызвал широкий резонанс в обществе. Распространившиеся в социальных сетях кадры аварии стали предметом обсуждений среди юристов, экспертов в сфере транспорта и представителей различных сфер. Многие, проанализировав видеозапись момента ДТП, высказывали разные opinion относительно наличия или отсутствия вины Ильдузы Гаджиевой в произошедшем.

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