 Под видом безалкогольных напитков через Азербайджан пытались провезти более 53 кг метамфетамина - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Под видом безалкогольных напитков через Азербайджан пытались провезти более 53 кг метамфетамина - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:31 - Сегодня
Под видом безалкогольных напитков через Азербайджан пытались провезти более 53 кг метамфетамина - ФОТО - ВИДЕО

В результате анализа рисков, проведенного Государственным таможенным комитетом, сотрудники Нахчыванского главного таможенного управления в ходе комплекса мероприятий по таможенному контролю выявили и изъяли из незаконного оборота особо крупную партию психотропного вещества - метамфетамина.

На таможенном посту «Шахтахты» таможенному досмотру с использованием стационарной рентгеновской установки и служебной собаки был подвергнут грузовой автомобиль, перевозивший транзитом через территорию Азербайджанской Республики груз, заявленный как «безалкогольные напитки».

В ходе проверки в 312 пластиковых емкостях светло-голубого цвета, размещенных на двух палетах, было обнаружено психотропное вещество - метамфетамин - в жидком виде. Общий чистый вес изъятого вещества составил 53 кг 817,183 г, что квалифицируется как особо крупная партия.

По данному факту проводится расследование.

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