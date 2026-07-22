Под видом безалкогольных напитков через Азербайджан пытались провезти более 53 кг метамфетамина - ФОТО - ВИДЕО

В результате анализа рисков, проведенного Государственным таможенным комитетом, сотрудники Нахчыванского главного таможенного управления в ходе комплекса мероприятий по таможенному контролю выявили и изъяли из незаконного оборота особо крупную партию психотропного вещества - метамфетамина.

На таможенном посту «Шахтахты» таможенному досмотру с использованием стационарной рентгеновской установки и служебной собаки был подвергнут грузовой автомобиль, перевозивший транзитом через территорию Азербайджанской Республики груз, заявленный как «безалкогольные напитки».

В ходе проверки в 312 пластиковых емкостях светло-голубого цвета, размещенных на двух палетах, было обнаружено психотропное вещество - метамфетамин - в жидком виде. Общий чистый вес изъятого вещества составил 53 кг 817,183 г, что квалифицируется как особо крупная партия.

По данному факту проводится расследование.