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Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Берлин - в центре внимания медиа Германии и мира

First News Media11:52 - Сегодня
Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Берлин - в центре внимания медиа Германии и мира

Официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Германию оказался в центре внимания не только общегосударственных и региональных СМИ, телеканалов, радиостанций этой страны, но и глобальных новостных изданий, финансово-биржевых порталов и авторитетных аналитических центров.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, объем и содержательная динамика материалов, опубликованных в международном информационном пространстве, показывают, что берлинские встречи оцениваются как важное политическое событие, выходящее за рамки регионального контекста и оказывающее непосредственное влияние на энергетическую архитектуру Европы и глобальный геостратегический баланс. В связи с визитом содержание аналитических статей, новостей и официальных заявлений, опубликованных более чем в 70 ведущих медиаресурсах Германии и мира, было оценено и подробно проанализировано по нескольким концептуальным направлениям. В медиа Германии динамика визита была представлена в основном на базе энергетической безопасности, экономической институционализации и двусторонней повестки дня. Ресурсы государственных структур этой страны, национальное телерадиовещание, порталы финансовых новостей и региональная пресса освещали визит Президента Азербайджана, прежде всего, в контексте диверсификации официальным Берлином энергоснабжения и вывода экономических связей между двумя странами на новый институциональный уровень.

Высокие политические контакты и стратегический диалог

Официальный портал Правительства Германии (Bundesregierung.de) и канцелярия Федерального Президента (Bundespraesident.de) распространили оперативную информацию о встречах главы нашего государства в Берлине. В сообщениях доведено до внимания, что на встречах Канцлера Германии Фридриха Мерца и Президента Франка-Вальтера Штайнмайера с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подробно обсуждались динамика двустороннего политического диалога, вопросы стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Наряду с главным информационным агентством Германии DPA (Deutsche Presse-Agentur), широкое место официальным протоколам и основным обсуждаемым темам отвели также такие средства массовой информации с широкой читательской аудиторией, как Stern, News.de, Klamm.de, Deutsche Welle.

Диверсификация энергоснабжения: Увеличение объемов импорта природного газа и нефти

Одним из направлений, вызвавших наибольший интерес в медиа Германии в связи с официальным визитом главы нашего государства, стало углубление сотрудничества в энергетической сфере. В сообщениях таких авторитетных медиаструктур Германии, как N-TV, Stern, Deutschlandfunk (DLF) и Zeit, Deutsche Welle (DW), Berliner Zeitung, Ostdeutsche Allgemeine, Epoch Times и Energy News Magazine, со ссылкой на мысли, высказанные канцлером Фридрихом Мерцем на пресс-конференции, распространена информация о том, что Азербайджан играет решающую роль в стратегии Германии по снижению зависимости от традиционных источников энергии, и о намерении Германии увеличить импорт природного газа и нефти из Азербайджана. Также в материалах особо отмечено, что канцлер Фридрих Мерц в своем заявлении подчеркнул, что Азербайджан является заинтересованным партнером в обеспечении энергоснабжения Германии. В статьях, опубликованных в этих изданиях, а также в материалах финансовых порталов Marketscreener, Onvista, Business-Panorama особо отмечены возможности транспортировки азербайджанского газа на рынки Центральной Европы, освещена принципиальная позиция Президента Ильхама Алиева относительно оказания со стороны Европейского Союза адекватной финансовой и инвестиционной поддержки добывающей и транзитной инфраструктуре для расширения транспортировки энергии в Европу.

Институционализация экономического сотрудничества: Учреждение Азербайджано-германского делового совета

 

Биржевые и бизнес-медиа Германии уделили особое внимание практико-экономической значимости и результатам визита. Новостные порталы этой страны – Presse Augsburg, Regionalheute, Pfalz-Express, Hasepost, Regiojournal Saarland, Foerde.news и Klamm.de, отвели широкое место созданию в рамках визита Азербайджано-германского делового совета и подписанию Совместной декларации о его деятельности. В то же время на сайтах Deutsche Börse (Германская биржа) и Yahoo Finance проанализирован позитивный резонанс договоренностей, достигнутых с Азербайджаном в сфере энергетики и промышленности, на финансовых рынках Европы.

Авторитетные средства массовой информации - Welt, Handelsblatt, Deutsche Börse, Neue Westfälische и Upday отвели место мнениям Президента Ильхама Алиева и канцлера Фридриха Мерца в ответ на вопрос местного журналиста относительно якобы проходивших в Баку закрытых контактов немецких политиков.

Взгляд мировой прессы

Международные медиаресурсы также держали в центре внимания официальный визит Президента Ильхама Алиева в Берлин и состоявшуюся пресс-конференцию. В медиа стран ЕС внимание было уделено правовым сторонам визита. Итальянское агентство Agenzia Nova с особым вниманием отразило правовую базу визита, расширение стратегических рамок. Издание отвело широкое место правовой и политической сути Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства, подписанной Президентом Ильхамом Алиевым и канцлером Фридрихом Мерцем, подчеркнув, что данный документ выводит двусторонние связи между Баку и Берлином на качественно более высокий, институциональный уровень.

Кроме того, международные новостные агентства и ведущие зарубежные издания – Reuters, Bloomberg, US News, Kyiv Post, Meduza, Nau.ch, а также российские ресурсы ТАСС, «Коммерсантъ», RBC.ru, Lenta.ru, The Moscow Times и Forbes Russia направили основное внимание на пресс-конференцию. Эти издания со ссылкой на озвученные на пресс-конференции мысли опубликовали сведения о неофициальных контактах, проведенных в Баку бывшими официальными лицами Германии и России.

Таким образом, интерес медиа Германии и мира свидетельствует о том, что визит Президента Ильхама Алиева в Берлин расценивается международной общественностью не только в призме двусторонних контактов, но и как важное геостратегическое событие, влияющее на обеспечение энергетической безопасности Южного Кавказа, Европы и расширение транспортных возможностей. Аналитические материалы ведущих изданий о визите еще раз подтверждают, что Азербайджан, с одной стороны, укрепляет свою важную стратегическую позицию в энергоснабжении Европы и институционализации экономического партнерства, а с другой – проводя независимый внешнеполитический курс, воспринимается в качестве надежного партнера в глобальной геостратегической плоскости. А это еще раз свидетельствует о том, что официальный Баку, наряду с тем, что является средним центром силы, выступает одним из основных факторов, влияющих на принятие решений в системе международных отношений и обеспечение глобальной стабильности.

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