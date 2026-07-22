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Хикмет Гаджиев: В Азербайджане создана надежная основа для развития профессиональных медиа - ВИДЕО

First News Media11:59 - Сегодня
Хикмет Гаджиев: В Азербайджане создана надежная основа для развития профессиональных медиа - ВИДЕО

Азербайджанские медиа еще больше усилят позиции, завоеванные в глобальном информационном пространстве, а также, продемонстрировав приверженность своим профессиональным принципам, не пожалеют усилий для дальнейшего укрепления патриотизма и национальной солидарности в обществе, а также защиты наших национальных интересов.

Об этом помощник президента Азербайджана-заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в своем аккаунте в соцсети "X" по случаю 22 июля – Дня национальной прессы.

По его словам, сегодня азербайджанское общество отмечает очередную годовщину национальной прессы.

"История развития нашей прессы, основанной 22 июля 1875 года великим просветителем Гасан беком Зардаби, является ярким примером истинного патриотизма, преданности идеям государственности и неустанной борьбы за национальный прогресс. Начиная с середины 1990-х годов, благодаря медиаполитике, проводимой под руководством общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, в нашей стране наряду с обеспечением свободы слова, информации и плюрализма мнений была создана надежная основа для формирования и развития сильных и профессиональных средств массовой информации. В последующий период успешное продолжение политики, заложенной общенациональным лидером, а также последовательные реформы в этой сфере обеспечили развитие наших медиа в соответствии с современными вызовами и расширили их влияние в глобальном информационном пространстве", – отметил он.

Помощник президента добавил, что в период 44-дневной Отечественной войны азербайджанские медиа продемонстрировали пример патриотизма и единства, сыграв важную роль в донесении правды Азербайджана до мировой общественности и разоблачении информационных провокаций, направленных против страны.

"Президент Ильхам Алиев, оценивая деятельность азербайджанских СМИ, отметил: Сегодня наши медиа завоевали огромный авторитет не только внутри страны, но и в международной плоскости, и говорю это абсолютно искренне… Сегодня азербайджанские медиа способны защищать государственные интересы. Они добились большого успеха в разоблачении необоснованных обвинений против Азербайджана на основе аргументов, серьезного анализа и фактов. Наши медиа не только защищают государственные интересы, но и при необходимости переходят в атаку", - написал Гаджиев.

Он подчеркнул, что в период, когда в мире и регионе продолжаются сложные процессы, не прекращаются войны и противостояния, Азербайджан выделяется своей безопасностью и динамичным развитием, последовательно проводит независимую и принципиальную политику, а также расширяет равноправное партнерство с мировыми центрами силы. 

"Отрадно, что наши медиа умеют адаптировать свою деятельность к существующим реалиям, учитывают современные тенденции глобального информационного пространства и отличаются активностью во внедрении передовых технологий, цифровизации, искусственного интеллекта и решении других важных задач, определяющих перспективы развития. Мы уверены, что азербайджанские медиа еще больше укрепят свои позиции в глобальном информационном пространстве и, сохраняя верность своим принципам деятельности, не пожалеют усилий для дальнейшего укрепления патриотизма и национальной солидарности в нашем обществе, а также защиты наших национальных интересов. Искренне поздравляю азербайджанские медиа и наших дорогих журналистов с профессиональным праздником, желаю вам крепкого здоровья и успехов в вашей важной деятельности", – отметил Хикмет Гаджиев.

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