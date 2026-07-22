Стало известно, где похоронят народного артиста Азербайджана Тофика Мирзоева

Сегодня ночью ушел из жизни 94-летний народный артист Азербайджана Тофик Мирзоев.

Два месяца назад Тофик Мирзоев перенёс инсульт, после которого так полностью и не оправился - актер скончался в Израиле.

«Хотя при жизни он неоднократно выражал желание быть похороненным в Баку, сегодня его планируют похоронить на кладбище в израильском городе Арад» - цитирует АПА главу Азербайджанского культурного центра в Израиле Егяну Сальман.

Тофиг Мирзоев известен зрителям по ролям в фильмах «Uşaqlığın son gecəsi», «Nəsimi», «İstintaq», «Təhminə», «O qızı tapın» и других.

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