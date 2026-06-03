В Сальяне изъято 5 кг наркотиков

В Сальяне изъято 5 килограммов наркотиков.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Было отмечено, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Сальянского районного отдела полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан ранее судимый Фикрет Аббасов.

У него было обнаружено и изъято около 5 килограммов наркотических средств - марихуаны и опиума.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Ф.Аббасова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.