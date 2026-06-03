В Азербайджане пресечена попытка незаконного перехода нигерийцев в Грузию

В Азербайджане задержаны нигерийцы, пытавшиеся незаконно перейти в Грузию.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

Было отмечено, что на служебной территории пограничного отряда «Загатала» Пограничных войск в результате проведенных оперативно-войсковых мероприятий были задержаны 6 (шесть) граждан Федеративной Республики Нигерия, пытавшихся нарушить государственную границу в направлении из Азербайджанской Республики в Грузию.

Задержанными являются: Игуаре Оливер Осагие (1980 г. р.), Огунгбуре Адесоджи Остин (1986 г. р.), Акиннийи Оламилекан Сандей (1992 г. р.), Аделе Мошуд Адекунле (1994 г. р.), Кинг Тамарасинла Глория (1997 г. р.) и Аджала Олувафеми Мозес (1998 г. р.).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.