СМИ: 11 стран ЕС призвали ужесточить визовые правила для россиян

Как минимум 11 европейских стран выступили с инициативой ужесточить правила въезда для российских туристов в Шенгенскую зону накануне летнего сезона.

Об этом сообщает издание Politico.

Согласно публикации, в совместном письме, направленном главе дипломатической службы ЕС Кае Каллас и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру, министры ряда стран потребовали пересмотра визовой политики в отношении граждан России.

Документ подписали представители стран Балтии, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши и Швеции, а также не входящих в ЕС Исландии и Норвегии.

Вместе с тем некоторые государства Евросоюза, не поддержавшие инициативу, призвали к осторожному подходу в вопросе изменения визовых правил.