СМИ: 11 стран ЕС призвали ужесточить визовые правила для россиян
Как минимум 11 европейских стран выступили с инициативой ужесточить правила въезда для российских туристов в Шенгенскую зону накануне летнего сезона.
Об этом сообщает издание Politico.
Согласно публикации, в совместном письме, направленном главе дипломатической службы ЕС Кае Каллас и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру, министры ряда стран потребовали пересмотра визовой политики в отношении граждан России.
Документ подписали представители стран Балтии, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши и Швеции, а также не входящих в ЕС Исландии и Норвегии.
Вместе с тем некоторые государства Евросоюза, не поддержавшие инициативу, призвали к осторожному подходу в вопросе изменения визовых правил.
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