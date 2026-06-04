Рубио сообщил о подготовке США новых санкций против России

Администрация США работает над законопроектом Сената о введении новых санкций против России.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей, трансляцию которых вел NBC News.

По словам Рубио, американская администрация взаимодействует с сенатором Линдси Грэмом и другими участниками работы над документом, а также согласует формулировки законопроекта.

«Что касается законопроекта о санкциях… мы работали с вами, сенатор [Линдси] Грэм, и, возможно, с другими сотрудниками Управления юрисконсульта. Вы обсуждали некоторые формулировки, поэтому я думаю, что вы добьетесь необходимого результата в своем законопроекте», — отметил он.

Госсекретарь добавил, что президент США Дональд Трамп дал согласие на дальнейшую работу над инициативой.

Ранее Рубио заявлял, что США прекратят продление лицензий на поставки российской нефти, как только позволит ситуация, подчеркнув, что речь идет о временном исключении, направленном на обеспечение доступа к мировым поставкам.

В мае США продлили исключение из санкционного режима в отношении российской нефти, перевозимой морем. По данным Reuters, это решение было принято после обращений ряда стран, столкнувшихся с перебоями поставок нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива.

Кроме того, в том же месяце Вашингтон продлил на месяц лицензию на продажу зарубежных активов компании «ЛУКОЙЛ». В конце апреля Минфин США заявлял о поиске новых механизмов усиления давления на Россию.