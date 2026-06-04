В результате удара США по судну в Тихом океане погибли два человека

Американские военные нанесли авиаудар по судну, которое, по данным разведки США, перевозило наркотики в восточной части Тихого океана.

В результате операции погибли два человека, сообщает Южное командование ВС США (SOUTHCOM).

По информации ведомства, удар был нанесен оперативной группой Southern Spear («Южное копье») по судну, которое, как утверждается, использовалось «террористической организацией» и следовало по известному маршруту наркотрафика в восточной части Тихого океана.

«В ходе операции были убиты два наркотеррориста», — говорится в заявлении SOUTHCOM.

С сентября прошлого года США, по данным командования, нанесли 62 удара по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море и восточной части Тихого океана. В результате этих операций, как утверждается, были уничтожены 202 человека.