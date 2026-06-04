Черчилля могут убрать с британских банкнот

Банк Англии начал общественные консультации по поводу дизайна новой серии фунтов стерлингов.

Как сообщает пресс-служба банка, исторические личности на банкнотах могут уступить место изображениям диких животных.

Среди кандидатов на размещение на новых купюрах — 18 эндемичных видов, обитающих в Великобритании. В их числе сова-сипуха, большой кроншнеп, атлантический тупик и несколько видов амфибий. Таким образом, изображения животных могут заменить на банкнотах известных исторических деятелей, включая бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля.

Жителям страны предложено принять участие в голосовании через интернет или по почте. Им предстоит выбрать по два вида животных из трех категорий: млекопитающие, птицы, а также объединенная группа, включающая амфибий, насекомых и рыб.

Новые изображения планируется разместить на купюрах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов.

В Банке Англии отметили, что банкноты разных номиналов должны заметно отличаться друг от друга. При этом окончательный выбор не будет зависеть исключительно от результатов голосования: банк намерен обеспечить разнообразие представленных животных и их природных сред обитания.

В настоящее время на британских банкнотах изображены бывший премьер-министр Уинстон Черчилль, писательница Джейн Остин, художник Уильям Тернер и математик Алан Тьюринг.