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В Баку водитель под воздействием наркотиков не подчинился законным требованиям полиции

Фаига Мамедова11:43 - Сегодня
В Баку водитель под воздействием наркотиков не подчинился законным требованиям полиции

В Бинагадинском районе столицы приняты меры ответственности в отношении водителя, который умышленно не подчинился законным требованиям сотрудников полиции.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Avtosfer.az, было установлено, что находившийся в розыске Исрафил Алиев управлял принадлежащим его отцу автомобилем марки Hyundai (государственный регистрационный знак 99-QP-750) в состоянии наркотического опьянения. Собранные в отношении него материалы были направлены на рассмотрение в суд.

Решением суда И.Алиев был признан виновным в незаконном употреблении наркотических средств и умышленном неповиновении законным требованиям сотрудников полиции и подвергнут административному аресту сроком на 30 суток.

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