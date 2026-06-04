В Азербайджане начинается прием документов на повторное высшее образование

4 июня с 15:00 стартует процесс приема документов по направлению дополнительного образования «Повторное высшее и среднее специальное образование».

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

Было отмечено, что желающие подать заявку в высшие учебные заведения, подключенные к Централизованной информационной системе образования, могут представить свои документы в электронной форме через портал portal.edu.az.

Процесс приема документов завершится 31 августа 2026 года в 23:59.

Отметим, что право на получение повторного образования определяется в соответствии с предыдущим уровнем образования. Прием осуществляется по специальностям и формам обучения в соответствии с планом приема, утвержденным учебными заведениями на соответствующий учебный год. Кроме того, продолжительность обучения рассчитывается с учетом разницы между предыдущей и новой образовательными программами. Обучение осуществляется исключительно на платной основе, а стоимость обучения устанавливается учреждением в соответствии со сроками учебы.