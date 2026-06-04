В ДТП в Джалилабаде пострадали несколько человек

В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован на участке старой автомобильной дороги Алят - Астара, проходящем по территории Джалилабадского района.

В результате столкновения грузового автомобиля марки «ЗиЛ» и легкового автомобиля марки «Kia» грузовик потерял управление и перевернулся. Четверо пострадавших в аварии были госпитализированы.

По данному факту проводится разбирательство.