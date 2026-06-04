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Названа самая популярная соцсеть в Азербайджане

Фаига Мамедова15:57 - Сегодня
Названа самая популярная соцсеть в Азербайджане

Обнародована новая статистика активности азербайджанских пользователей в социальных сетях.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистический центр «Global Stats», в мае 2026 года в стране зафиксированы изменения в долях рынка использования платформ социальных медиа.

Согласно данным, самая высокая доля рынка в Азербайджане пришлась на социальную сеть YouTube. Доля использования платформы по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 6,25 процентных пункта и составила 33,52%. Этот показатель демонстрирует, что YouTube является одной из самых активно используемых платформ в стране для потребления видеоконтента и поиска информации.

На второй строчке расположился Facebook. В мае его рыночная доля сократилась на 8,34 процентных пункта, снизившись до 20,49%. Несмотря на тенденцию к снижению, платформа по-прежнему остается одной из основных социальных сетей с широкой пользовательской аудиторией в Азербайджане.

Третье место занимает Instagram. Доля платформы составила 18,49%, продемонстрировав рост на 0,22 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Instagram традиционно выделяется популярностью визуального контента и форматов коротких видео.

На четвертой позиции закрепилась социальная сеть X (бывший Twitter). Её рыночная доля составила 8,29%, показав месячный прирост на 1,67 процентных пункта. Данный рост указывает на повышение интереса к использованию платформы для отслеживания новостей и общественных дискуссий.

Пятую строчку занимает Pinterest с долей в 7,97%, при этом за месяц зафиксировано снижение на 2,47 процентных пункта. Платформа чаще всего используется для поиска визуальных идей, дизайна и вдохновляющего контента.

На шестом месте расположилась сеть LinkedIn. Доля профессиональной платформы составила 5,98%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,33 процентных пункта. Подобная динамика свидетельствует об усилении тенденции к расширению деловых связей и карьерно-ориентированному использованию сети.

На седьмом месте находится Reddit. Доля платформы составила 4,13%, зафиксировано незначительное снижение на 0,05 процентных пункта. Замыкают список остальные социальные сети с общим показателем 1,13%.

Статистика наглядно показывает, что интерес пользователей соцсетей в Азербайджане смещается в сторону платформ с видео- и визуальным контентом. Высокие доли YouTube и Instagram, а также рост показателей LinkedIn свидетельствуют о параллельном развитии в поведении пользователей как развлекательного, так и профессионального направлений.

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