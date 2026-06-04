В Азербайджане проверят знания более 300 тысяч школьников

В целях оценки знаний и умений учащихся по всей стране будет проведен мониторинг, в котором примут участие более 300 тысяч учеников 4-х и 6-х классов.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

В общей сложности 13 552 учащихся примут участие в компьютерном тестировании. В этом году впервые в мониторинговые задания будут включены вопросы открытого типа.

Отметим, что мониторинг направлен на повышение успеваемости учащихся, определение уровня формирования у них знаний и умений в соответствии с профильными стандартами, а также на принятие мер по повышению качества обучения.