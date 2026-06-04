Астана и Вашингтон обсудили сотрудничество в проекте TRIPP

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял старшего советника Совета мира Арье Лайтстоуна, с которым обсудил взаимодействие в рамках так называемого Маршрута Трампа для международного мира и процветания (TRIPP).

Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«Собеседники обсудили перспективы сотрудничества в транспортно-логистической сфере, включая инициативу TRIPP и взаимодействие в рамках Среднего коридора. Подчеркнута заинтересованность Казахстана в укреплении межрегиональной взаимосвязанности и диверсификации международных транспортных маршрутов», — говорится в сообщении.