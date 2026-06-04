«Враг потерпел поражение»: Хаменеи сделал неожиданное заявление на фоне переговоров с США

Моджтаба Хаменеи заявил о победе Ирана над США и Израилем и обвинил противников Тегерана в попытках посеять раздор внутри страны.

Его обращение появилось в момент, когда администрация Трампа говорит о прогрессе в переговорах с Ираном, а сам президент США не исключает личной встречи с Хаменеи.

Аятолла Моджтаба Хаменеи выступил в четверг с неожиданным заявлением о победе Ирана в войне с США и Израилем, объявив, что «коварный враг потерпел поражение в столкновении с вооружёнными силами Ирана».

В заявлении, распространённом в четверг агентством Fars, Хаменеи сказал: «Я говорю дорогому иранскому народу, что коварный враг, потерпев поражение в противостоянии с вашими храбрыми сыновьями в рядах вооружённых сил, сейчас переживает глубокое и значимое унижение как на поле боя, так и в общественном пространстве и потому делает ставку на уловки».

Неожиданное заявление Хаменеи может свидетельствовать о приближении мирного соглашения, к которому он, судя по всему, готовит иранский народ, одновременно призывая к единству.

«Система господства, почти 80 лет назад создавшая гарнизон под названием „Израиль“, не приемлет существование сильного и независимого Ирана, обладающего различными преимуществами, на восточной окраине ложной и вымышленной географии „Большого Израиля“ — к востоку от Евфрата», — говорится в заявлении аятоллы.

С начала войны Хаменеи ни разу не появлялся на публике. Американские СМИ со ссылкой на нескольких анонимных иранских чиновников сообщали, что во время ударов он получил тяжёлые ранения, перенёс несколько операций и с трудом говорит из-за сильных ожогов.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Хаменеи «скорее всего обезображен». Иран эти сообщения не подтверждал. С момента вступления в должность все его выступления публикуются только письменно.

В опубликованном заявлении в среду Хаменеи сказал, что «в гибридной войне враг сосредоточил усилия на двух направлениях: подорвать стойкость народа и создать ошибки в расчётах руководства страны».

«Иран смог отразить нападение врага. Но, потерпев поражение на поле боя, теперь он стремится подорвать стойкость иранского народа и посеять раздор, — заявил Моджтаба Хаменеи. — Каждый должен нейтрализовать зловещие замыслы врага стойкостью, бдительностью, сохранением единства и сплочённости, поддержанием взаимного доверия и отказом повторять навязанную врагом повестку».

Хаменеи также призвал иранских чиновников «поддерживать эти принципы», предупредив, что «любое действие, вызывающее у людей пессимизм или уныние, следует расценивать как помощь врагу — помощь против этой страны и её народа».

Со своей стороны президент США Дональд Трамп заявил в нескольких интервью во вторник, что новый аятолла участвует в переговорах с США и что у них «всё идёт довольно хорошо».

«Мне ещё не выпала честь встретиться с ним лично, — сказал президент США в интервью New York Post. — Если верить рассказам, у него не хватает множества разных частей тела».

«Он, безусловно, вовлечён. Да, думаю, они его очень уважают», — сказал Трамп в подкасте Pod Force One.

«Говорят, он всё утверждает, потому что так было уже очень давно: сначала его отец, теперь он сам — своего рода преемственность. Но, похоже, мы ладим довольно неплохо», — сказал американский лидер.

Трамп также заявил, что ему очень хотелось бы встретиться с младшим Хаменеи, при условии благоприятного исхода продолжающихся переговоров.

«Да, я хотел бы с ним встретиться. Я вообще рад встречаться со всеми. Я хотел бы встретиться и с ним, и, вероятно, мы когда-нибудь увидимся — в зависимости от того, как всё сложится», — подытожил Трамп.

Ранее Трамп называл Моджтабу Хаменеи «легковесом» и «неприемлемым» выбором в качестве главы Исламской Республики.

Хаменеи был избран третьим верховным лидером Исламской Республики Собранием экспертов — коллегией шиитских богословов, которая по иранским законам назначает на эту должность, — примерно через десять дней после гибели отца.

После этого объявления Трамп заявил, что он «недоволен» и «разочарован», добавив: «Я не проходил через всё это ради того, чтобы в итоге получить ещё одного Хаменеи».

Источник: Euronews