 В Масазыре приостановлена работа незаконного цеха по убою птицы - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Масазыре приостановлена работа незаконного цеха по убою птицы - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий17:07 - Сегодня
В Масазыре приостановлена работа незаконного цеха по убою птицы - ФОТО - ВИДЕО

В очередном выпуске проекта «AQTA hara baxır?» (Куда смотрит AQTA?) в центре внимания оказались соблюдение требований пищевой безопасности на предприятии по производству мяса птицы, санитарно-гигиеническое состояние объекта, правильная организация производственного процесса, а также наличие сопроводительной документации.

В поселке Масазыр Абшеронского района был выявлен незаконно действующий цех по убою птицы, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA. 

В ходе проверки на предприятии обнаружено в общей сложности 612 голов домашней птицы без сопроводительных документов и не прошедших ветеринарную экспертизу. Кроме того, установлено, что процесс убоя осуществлялся с нарушением санитарно-гигиенических правил и требований действующих технических нормативно-правовых актов.

По данному факту в соответствии с требованиями законодательства приняты соответствующие меры: деятельность по убою птицы и обороту продукции запрещена. Продукция помещена на специальное хранение. В отношении предпринимателя начато административное производство, деятельность предприятия приостановлена.

 

 

Поделиться:
412

Актуально

Политика

Байрамов и Арагчи обсудили ситуацию вокруг Ирана и вопросы региональной ...

Политика

Токаев посетит Азербайджан

Политика

Глава МИД Азербайджана посетит Москву

Мнение

Транскаспийский маршрут и новая геоэкономическая карта Евразии: роль ...

Общество

С завтрашнего дня в некоторых школах занятия будут проводиться в дистанционной форме

В Гирканском национальном парке обнаружена плантация конопли - ВИДЕО

Пожар на объекте в посёлке Кешля потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Известные азербайджанские travel-блогеры попали в аварию в Таиланде – ВИДЕО

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Масштабный проект в Баку: новая трасса напрямую соединит Абшерон с крупными проспектами столицы - ВИДЕО

Умер исполнитель роли Македона из фильма «Bizim Cəbiş müəllim»

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Адвокат отсудил 2 маната у AYNA за ошибочную парковку

Последние новости

Путин: Россия, безусловно, готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами

Сегодня, 21:43

В Азербайджан экстрадирован подозреваемый в мошенничестве, задержанный в ОАЭ

Сегодня, 21:20

Фархад Мамедов: Что нашли США на Южном Кавказе?

Сегодня, 21:00

Задержаны лица, создававшие поддельные кредитные страницы от имени банков - ВИДЕО

Сегодня, 20:40

Токаев посетит Азербайджан

Сегодня, 20:20

Арагчи рассказал, что находился рядом с Хаменеи в момент его гибели

Сегодня, 20:00

С завтрашнего дня в некоторых школах занятия будут проводиться в дистанционной форме

Сегодня, 19:40

Байрамов и Арагчи обсудили ситуацию вокруг Ирана и вопросы региональной безопасности

Сегодня, 19:30

В Гирканском национальном парке обнаружена плантация конопли - ВИДЕО

Сегодня, 19:25

В Баку спасли мужчину, которому стало плохо в кабине строительного крана - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

Архиепископ Баграт Галстанян переведен на домашний арест

Сегодня, 19:00

Пожар на объекте в посёлке Кешля потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:45

Эмин Агаларов - о высоком потенциале развития связей Азербайджана и России

Сегодня, 18:30

Азербайджан и Россия проведут заседание межпарламентской комиссии

Сегодня, 18:15

Известные азербайджанские travel-блогеры попали в аварию в Таиланде – ВИДЕО

Сегодня, 17:52

В сети заявили о разрушении исторической дачи Теймур-бека Ашурбекова. Что выяснилось на самом деле? - ФОТО

Сегодня, 17:45

Глава «Ростелекома» назвал Apple «врагами» из-за удаления Max из App Store

Сегодня, 17:33

Глава МИД Азербайджана посетит Москву

Сегодня, 17:22

В Масазыре приостановлена работа незаконного цеха по убою птицы - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:07

Европейские страны требуют ужесточить правила въезда для российских туристов

Сегодня, 17:03
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. Накануне02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57