В Масазыре приостановлена работа незаконного цеха по убою птицы - ФОТО - ВИДЕО

В очередном выпуске проекта «AQTA hara baxır?» (Куда смотрит AQTA?) в центре внимания оказались соблюдение требований пищевой безопасности на предприятии по производству мяса птицы, санитарно-гигиеническое состояние объекта, правильная организация производственного процесса, а также наличие сопроводительной документации.

В поселке Масазыр Абшеронского района был выявлен незаконно действующий цех по убою птицы, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

В ходе проверки на предприятии обнаружено в общей сложности 612 голов домашней птицы без сопроводительных документов и не прошедших ветеринарную экспертизу. Кроме того, установлено, что процесс убоя осуществлялся с нарушением санитарно-гигиенических правил и требований действующих технических нормативно-правовых актов.

По данному факту в соответствии с требованиями законодательства приняты соответствующие меры: деятельность по убою птицы и обороту продукции запрещена. Продукция помещена на специальное хранение. В отношении предпринимателя начато административное производство, деятельность предприятия приостановлена.