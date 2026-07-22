Стартовал выбор школ в группы подготовки пятилетних детей с обучением на других языках

В рамках регистрации в группы подготовки к школе на 2026–2027 учебный год сегодня с 11:00 стартует выбор школ для секторов с обучением на других языках.

Как передает 1news.az, по данным Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (ГАДОО), родители могут сделать выбор школы через портал mektebeqebul.edu.az.

«Процесс регистрации продлится до 18:00 14 сентября», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отметим, что прием документов в группы подготовки к школе на 2026–2027 учебный год начался 10 июля.

В эти группы принимаются только дети 2021 года рождения, то есть те, кому в 2026 году исполняется 5 лет.

Напомним, что выбор школ в азербайджанском секторе начался 21 июля в 11:00 для регионов (за исключением столицы), а для города Баку - в 15:00 того же дня.

В этом году около 81 тысячи детей в азербайджанском секторе были автоматически переведены из дошкольных групп в первые классы. Согласно данным на официальном сайте ГАДОО, с 6 мая 2026 года стартовал прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на 2026–2027 учебный год. Процесс подачи заявок осуществляется через портал www.mektebeqebul.edu.az. Электронный прием охватывает школы всех городов и районов страны. По последним данным ведомства, зачисление детей в первые классы продолжается: на сегодняшний день успешно оформлено более 115 тысяч будущих первоклассников.