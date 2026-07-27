​​​​​​​Женщины, дети и пожилые: десятки человек погибли при нападении на деревню в Нигерии

По меньшей мере 30 человек погибли в результате вооруженного нападения на деревню Наридон, расположенную в районе местного самоуправления Кауру северо-западного нигерийского штата Кадуна.

Об этом сообщили местные жители, отметив, что среди погибших в основном женщины, дети и пожилые люди.

По имеющейся информации, нападение произошло в ночь на понедельник. Вооруженная группа проникла в населенный пункт около полуночи, после чего нападавшие открыли беспорядочный огонь по жителям и подожгли жилые дома. В результате атаки многие строения были уничтожены огнем.

Секретарь старосты деревни Догон Рана сообщил, что жертвами нападения стали не менее 30 человек. По его словам, среди погибших были восемь детей, еще как минимум четверо несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести. Он отметил, что вооруженные люди действовали без разбора, стреляя по местным жителям и уничтожая их дома.

Еще один местный житель, лидер молодежной организации Ишая Дава, подтвердил обстоятельства нападения. По его словам, после атаки тела погибших начали доставлять в морг, а большинство жертв составили женщины, дети и пожилые люди. Он также сообщил, что, покидая деревню, нападавшие подожгли несколько домов, после чего скрылись.

Как отметил Дава, подразделения сил безопасности прибыли в населенный пункт лишь утром, спустя несколько часов после завершения нападения. Информации о задержании подозреваемых или проведении специальной операции по их поиску на момент публикации не поступало.

Штат Кадуна на протяжении последних лет остается одним из наиболее нестабильных регионов Нигерии. Северо-западные и северо-центральные районы страны регулярно сталкиваются с нападениями вооруженных банд, похищениями людей с целью получения выкупа, а также атаками на сельские населенные пункты. Подобные нападения нередко сопровождаются массовыми жертвами, уничтожением имущества и вынужденным перемещением местных жителей.

Одновременно Нигерия продолжает бороться с угрозой вооруженного экстремизма на северо-востоке страны, где действуют боевики группировки «Боко Харам» и связанной с ней организации «Исламское государство Западной Африки». Однако на данный момент ни одна из действующих в регионе вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за нападение в штате Кадуна, а власти пока не сообщили о возможных организаторах атаки.

Официальная информация о мотивах нападения, личности нападавших и окончательном числе погибших и пострадавших пока не опубликована.

Источник: Reuters