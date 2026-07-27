 ​​​​​​​Женщины, дети и пожилые: десятки человек погибли при нападении на деревню в Нигерии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

​​​​​​​Женщины, дети и пожилые: десятки человек погибли при нападении на деревню в Нигерии

First News Media17:22 - Сегодня
​​​​​​​Женщины, дети и пожилые: десятки человек погибли при нападении на деревню в Нигерии

По меньшей мере 30 человек погибли в результате вооруженного нападения на деревню Наридон, расположенную в районе местного самоуправления Кауру северо-западного нигерийского штата Кадуна.

Об этом сообщили местные жители, отметив, что среди погибших в основном женщины, дети и пожилые люди.

По имеющейся информации, нападение произошло в ночь на понедельник. Вооруженная группа проникла в населенный пункт около полуночи, после чего нападавшие открыли беспорядочный огонь по жителям и подожгли жилые дома. В результате атаки многие строения были уничтожены огнем.

Секретарь старосты деревни Догон Рана сообщил, что жертвами нападения стали не менее 30 человек. По его словам, среди погибших были восемь детей, еще как минимум четверо несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести. Он отметил, что вооруженные люди действовали без разбора, стреляя по местным жителям и уничтожая их дома.

Еще один местный житель, лидер молодежной организации Ишая Дава, подтвердил обстоятельства нападения. По его словам, после атаки тела погибших начали доставлять в морг, а большинство жертв составили женщины, дети и пожилые люди. Он также сообщил, что, покидая деревню, нападавшие подожгли несколько домов, после чего скрылись.

Как отметил Дава, подразделения сил безопасности прибыли в населенный пункт лишь утром, спустя несколько часов после завершения нападения. Информации о задержании подозреваемых или проведении специальной операции по их поиску на момент публикации не поступало.

Штат Кадуна на протяжении последних лет остается одним из наиболее нестабильных регионов Нигерии. Северо-западные и северо-центральные районы страны регулярно сталкиваются с нападениями вооруженных банд, похищениями людей с целью получения выкупа, а также атаками на сельские населенные пункты. Подобные нападения нередко сопровождаются массовыми жертвами, уничтожением имущества и вынужденным перемещением местных жителей.

Одновременно Нигерия продолжает бороться с угрозой вооруженного экстремизма на северо-востоке страны, где действуют боевики группировки «Боко Харам» и связанной с ней организации «Исламское государство Западной Африки». Однако на данный момент ни одна из действующих в регионе вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за нападение в штате Кадуна, а власти пока не сообщили о возможных организаторах атаки.

Официальная информация о мотивах нападения, личности нападавших и окончательном числе погибших и пострадавших пока не опубликована.

Источник: Reuters

Поделиться:
356

Актуально

Xроника

В Азербайджане пройдет первый в истории Чемпионат мира по футболу U-15

Общество

Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями ...

Общество

Азербайджан объявил незаконной деятельность иранских СМИ «Səhər» и «Mehr» на своей ...

Общество

ЖАЛОБА В РЕДАКЦИЮ на BioGarden: «Акита с открытыми ранами, хаски на жаре» - РЕАКЦИЯ

В мире

В Пакистане более 100 человек погибли из-за муссонных дождей и наводнений

Хуситы атаковали объекты для транспортировки саудовской нефти

​​​​​​​Женщины, дети и пожилые: десятки человек погибли при нападении на деревню в Нигерии

Власти Румынии решили выслать российского дипломата

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

В Иране заявили об ударах по объектам США в регионе до "полной капитуляции врага"

Иран экспортировал нефть на $18 млрд во время конфликта

Трамп: За каждый удар Ирана по судам США будут уничтожать мост или электростанцию

Axios: Трамп приказал прекратить удары по Ирану после двух недель атак

Последние новости

Открытый чемпионат Баку по гребле перенесен из-за ветра

Сегодня, 19:31

Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение

Сегодня, 19:16

В Говсане утонула 12-летняя девочка, троих человек удалось спасти

Сегодня, 19:00

Число пострадавших из-за сильного ветра в Баку увеличилось до пяти - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:45

В Азербайджане уничтожили 2 тонны китайских панировочных сухарей из-за плесени - ФОТО

Сегодня, 18:30

«Медитируйте, молитесь или смотрите футбол»: Инфантино ответил на критику в адрес ФИФА

Сегодня, 17:47

В Пакистане более 100 человек погибли из-за муссонных дождей и наводнений

Сегодня, 17:24

Хуситы атаковали объекты для транспортировки саудовской нефти

Сегодня, 17:23

​​​​​​​Женщины, дети и пожилые: десятки человек погибли при нападении на деревню в Нигерии

Сегодня, 17:22

Власти Румынии решили выслать российского дипломата

Сегодня, 17:02

Арагчи заявил Лаврову о праве Ирана ответить Украине

Сегодня, 16:57

Бразилия ввела полный запрет на фуа-гра

Сегодня, 16:45

В Париже мужчина с ножом набросился на прохожих - ранены три женщины - ВИДЕО

Сегодня, 16:40

Песков назвал чрезвычайно опасным расширение украинского конфликта и на Иран

Сегодня, 16:37

Азербайджан объявил незаконной деятельность иранских СМИ «Səhər» и «Mehr» на своей территории

Сегодня, 16:31

Нетаньяху намерен обсудить с Трампом «все вопросы повестки дня»

Сегодня, 16:15

ЖАЛОБА В РЕДАКЦИЮ на BioGarden: «Акита с открытыми ранами, хаски на жаре» - РЕАКЦИЯ

Сегодня, 16:02

Трое азербайджанских борцов греко-римского стиля вышли в полуфинал чемпионата мира в Баку - ФОТО

Сегодня, 15:40

Чад выходит из Международного уголовного суда

Сегодня, 15:35

Иран потребовал от Парижа не вмешиваться во внутренние дела

Сегодня, 15:05
Все новости
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30