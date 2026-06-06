Вскрытие показало, что всемирно известный кит Тимми оказался молодой самкой - ВИДЕО

Вскрытие горбатого кита Тимми в Дании не помогло установить причину его смерти

Датские ветеринары и биологи завершили многочасовое вскрытие туши знаменитого горбатого кита по кличке Тимми, выброшенного на берег острова Анхольт. В ходе исследования специалисты официально установили, что Тимми на самом деле являлся самкой — в теле животного была обнаружена матка. При этом эксперты так и не смогли определить конкретную причину гибели млекопитающего.

По словам ветеринара Тимми Йенсена из Копенгагенского университета, выявить четкий фактор смерти у подобных разлагающихся туш крайне сложно. Видимых травм на теле обнаружено не было, а найденные в почках паразиты и кусок рыболовной сети в кишечнике не могли стать причиной летального исхода. Для получения окончательных ответов образцы тканей направлены в специализированную лабораторию в Копенгагене, а часть скелета передадут в Музей рыболовства и мореплавания в Эсбьерге для дальнейшего изучения. За историей Тимми несколько месяцев следили миллионы людей: весной кит неоднократно застревал на мелководье в Германии, после чего в мае его вывезли на барже и выпустили в Северное море, однако спустя две недели обнаружили мертвым у берегов Дании.