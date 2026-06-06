Fitch ожидает роста стратегических валютных резервов Азербайджана до $93 млрд

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (IDR) Азербайджана в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB-" с прогнозом "Стабильный".

Как передает Report со ссылкой на Fitch, страновой потолок для Азербайджана установлен на уровне "BBB", что на одну ступень выше долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте ("BBB-").

Рейтинги Азербайджана поддерживаются очень сильной внешней позицией страны, самым низким уровнем государственного долга среди стран с сопоставимым рейтингом, а также высокой финансовой гибкостью, обеспечиваемой значительными активами суверенного фонда благосостояния.

"Более высокие цены на нефть, обусловленные конфликтом на Ближнем Востоке, будут способствовать росту нефтегазовых доходов, что приведет к увеличению суверенных валютных активов до 93 млрд долларов США (или 117% прогнозируемого ВВП) в 2026 году. Из этой суммы 84% будут находиться в Государственном нефтяном фонде Азербайджана (ГНФАР), а оставшаяся часть — в международных резервах Центрального банка Азербайджана (ЦБА). Чистые суверенные иностранные активы достигнут 73% ВВП, что станет самым высоким показателем среди стран с рейтингом категории "BBB", — говорится в сообщении.

Fitch подчеркивает, что более высокие цены на нефть в сочетании с умеренным спросом на импорт позволят увеличить профицит счета текущих операций до 9% ВВП в 2026 году по сравнению с 4,6% ВВП в 2025 году. Ожидаемое снижение цен на нефть и газ в 2027 году приведет к сокращению профицита счета текущих операций, однако он, вероятно, останется выше, чем у стран-аналогов, и продолжит поддерживать дальнейшее накопление валютных активов, хотя и более умеренными темпами.

"После роста до прогнозируемых 5,6% ВВП в 2026 году профицит консолидированного бюджета, по нашим ожиданиям, сократится в 2027 году вследствие снижения цен на нефть, умеренного роста ненефтяных доходов и относительно стабильного уровня расходов, поскольку правительство продолжит уделять приоритетное внимание обороне и восстановлению освобожденных территорий", — отмечают аналитики агентства.

Отметим, что стратегические валютные резервы Азербайджана по состоянию на 1 мая 2026 года составили $87 млрд 916,2 млн. Это на 15% больше по сравнению с 1 мая прошлого года.

По данным Госкомстата, в апреле валютные резервы страны увеличились на $2 млрд 765,1 млн.

На конец 2025 года стратегические валютные резервы Азербайджана оценивались в $85,1 млрд.