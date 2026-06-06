Предотвращена попытка незаконного пересечения госграницы Азербайджана

Азербайджанские пограничники предотвратили попытку незаконного пересечения госграницы.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, на служебной территории погранотряда "Горадиз" задержаны иностранцы, пытавшиеся нелегально проникнуть на территорию Азербайджана из Ирана.

Задержанные — граждане Афганистана Амини Дель Ага (1999 г.р.) и Рахими Назиргюль (2003 г.р.).

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.