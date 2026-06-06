ЦИК Армении одобрил арест 6 членов избирательного списка "Сильной Армении"
Центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила ходатайства прокуратуры страны о возбуждении уголовного преследования в отношении некоторых членов избирательного списка оппозиционного блока "Сильная Армения".
Как сообщает Armenpress, ЦИК одобрил проведение таких действий в отношении шести представителей блока. Прокуратура также получила право на их арест.
При этом не указывается в чем их обвиняют.
Отметим, что в течение предвыборной кампании по парламентским выборам, которые пройдут 7 июня, представители "Сильной Армении" неоднократно задерживались за попытки подкупа избирателей.
Источник: Report
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