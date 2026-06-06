Центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила ходатайства прокуратуры страны о возбуждении уголовного преследования в отношении некоторых членов избирательного списка оппозиционного блока "Сильная Армения".

Как сообщает Armenpress, ЦИК одобрил проведение таких действий в отношении шести представителей блока. Прокуратура также получила право на их арест.

При этом не указывается в чем их обвиняют.

Отметим, что в течение предвыборной кампании по парламентским выборам, которые пройдут 7 июня, представители "Сильной Армении" неоднократно задерживались за попытки подкупа избирателей.

Источник: Report