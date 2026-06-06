На пляже Шых прошли учения спасателей МЧС - ФОТО - ВИДЕО

Государственная служба по надзору за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям провела на пляже Шых в Сабаильском районе Баку тактико-специальные учения на тему «Проведение водолазно-поисковых и спасательных работ на водоёмах».

Как сообщает 1news.az, в тренировке приняли участие сотрудники соответствующих структур МЧС.

Основной целью учений стало совершенствование координации, управления и контроля в сфере обеспечения безопасности людей на воде, а также повышение уровня подготовки руководящего состава и других участников к действиям в чрезвычайных ситуациях, проверка надёжности систем связи и оповещения.

Согласно сценарию, в дежурную часть службы поступила информация о том, что в 800 метрах от спасательного пункта «Шых» прогулочная лодка условно потерпела крушение. В результате трое человек оказались в опасной ситуации, а ещё один человек условно упал за борт и утонул.

На место происшествия были оперативно направлены соответствующие силы службы.

Благодаря действиям спасателей граждане, оказавшиеся под угрозой гибели после условного крушения лодки, были спасены, а тело условно утонувшего человека найдено и передано соответствующим службам.

По итогам успешно проведённых учений были обсуждены полученные результаты и даны соответствующие поручения.