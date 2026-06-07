Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не приняла участие в ряде ключевых международных встреч, включая саммит ЕС — Западные Балканы, который прошел 5 июня в черногорском городе Тиват.

Поводом для этого могли стать наметившиеся глубокие разногласия между Италией и другими странами Евросоюза по некоторым вопросам, касающимся Украины. По официальной же версии, итальянский премьер просто не успела прибыть вовремя из-за участия в церемониальных мероприятиях внутри своей страны.

Официальный Рим продолжает последовательно возражать против отправки западного военного контингента в Украину и искусственного форсирования процесса ее включения в состав ЕС. На этом фоне Мелони отклонила встречу в формате "Е5" (Франция, Великобритания, Польша, Германия, Италия), которую канцлер ФРГ Фридрих Мерц планировал собрать в Берлине 2 июня. Кроме того, в воскресенье глава итальянского правительства будет отсутствовать в Лондоне, где на встрече у премьер-министра Великобритании Кира Стармера соберутся президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский. На данный момент также не подтверждено участие Мелони во встрече так называемой "коалиции желающих", запланированной на середину июля в Париже. Источники в правительственном дворце Киджи указывают, что Рим считает невозможным достижение прочного российско-украинского мирного урегулирования без прямого участия США, даже при всех посреднических усилиях европейской тройки.

Источник: Report