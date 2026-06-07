Трагически погиб 7-летний ребёнок известного музыканта - ФОТО

В Нахчыване произошёл трагический случай: 7-летний ребёнок утонул в водном канале.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, происшествие произошло на территории села Гараханбейли города Нахчыван.

По предварительным данным, Эльмир Джахангир оглу Гурбанов 2019 года рождения, катаясь на велосипеде по территории села, по неосторожности упал в водный канал.

В ходе поисковых мероприятий ребёнок был извлечён из воды и доставлен в Нахчыванскую республиканскую больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов. По факту проводится расследование.

Как сообщает ANZ.az, погибший Эльмир Гурбанов был сыном известного музыканта, лауреата Президентской премии, художественного руководителя и главного дирижёра Камерного оркестра Нахчыванской государственной филармонии Джахангир Гурбанов.

Отмечается, что Эльмир, учившийся в первом классе средней школы №5 города Нахчыван, пропал накануне. Позднее ребёнок был обнаружен в водном канале.