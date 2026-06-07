Пашинян обвинил оппонентов в «избирательной коррупции»

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о случаях "избирательной коррупции" со стороны оппонентов.

В воскресенье после голосования на парламентских выборах Пашинян в ответ на вопрос российского журналиста «о репрессиях» в отношении "Сильной Армении" заявил, что никаких репрессий в отношении оппозиции нет. Процессы происходят в соответствии с избирательным законодательством, заверил он.

"К сожалению, есть много фактов избирательной коррупции. Конечно же, государственные институты Армении должны среагировать", - добавил он.

Напомним, в Армении стартовало голосование на выборах в парламент. Право голоса имеет 2 млн 485 тыс. 851 гражданин Армении. В выборах участвуют 2 блока и 16 партий. Это блоки "Армения" и "Сильная Армения", а также партии "Гражданский договор", "Процветающая Армения", "Меритократическая Армения", "Против всех", "Демократическая консолидация", "Крылья Единства", "Просвещенная Армения", "Национально-демократический полюс", Христианско-демократическая партия, Армянский национальный конгресс, "Новая сила", "Республика", Реформистская партия, "Демократия, закон, порядок", "Национальное возрождение и пробуждение нации Кочари", "Союз защитников демократии ради Республики".

Источник: Sputnik Армения