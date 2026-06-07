Пашинян признал, что Армения пока не готова к вступлению в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что республика пока не готова к статусу кандидата для вступления в Европейский союз.

"Что касается референдума [о выходе из ЕАЭС] - референдум будет тогда, когда будет объект для него. А для того чтобы был объект, Армения как минимум должна обратиться официально по вопросу членства в ЕС или должна иметь статус кандидата на вступление в ЕС, ничего из этого нет на данный момент, потому что мы объективно не готовы на данный момент. Мы знаем, что не готовы к этому статусу, нам необходимо реформироваться", - сказал он на брифинге, который транслировали местные каналы.

При этом премьер Армении указал, что Ереван будет стремиться к тому, чтобы как можно быстрее осуществить реформы.

Пашинян также заявил, что Армению не могут лишить членства в ЕАЭС. "ЕАЭС все решения принимает на основе консенсуса, и Армения, следовательно, имеет право на вето", - сказал он.

Источник: ТАСС