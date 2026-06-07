На Кубе начали раздавать оружие гражданским из-за возможного вторжения США

На Кубе начали раздавать оружие мирным жителям, призвав население готовиться к возможному вторжению Соединенных Штатов. Об этом в субботу, 6 июня, пишет газета Versión Final.

"На фоне развертывания американской военной мощи вблизи острова правительство Гаваны начало раздавать оружие гражданам, официально призывая их готовиться к неминуемому иностранному вторжению", — говорится в материале.

По данным СМИ, подготовка к возможному вторжению уже затронула повседневную жизнь на Кубе: в гаванских госучреждениях и организациях обсуждают действия на случай чрезвычайной ситуации. Отмечается, что подобные меры связаны с ростом напряженности вокруг острова и усилением военного присутствия Штатов в регионе.