Карапетян проголосовал на выборах

Лидер блока "Сильная Армения" Самвел Карапетян, находящийся под домашним арестом, принял участие в голосовании на парламентских выборах.

На избирательный участок Карапетян прибыл в сопровождении дочери Татевик Карапетян и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в Ташире проголосовал возглавляющий предвыборный список блока Нарек Карапетян. Племянник Самвела Карапетяна заявил журналистам, что отдал свой голос "за перемены в Армении".

Напомним, право голоса имеет 2 млн 485 тыс. 851 гражданин Армении.

В выборах участвуют 2 блока и 16 партий. Это блоки "Армения" и "Сильная Армения", а также партии "Гражданский договор", "Процветающая Армения", "Меритократическая Армения", "Против всех", "Демократическая консолидация", "Крылья Единства", "Просвещенная Армения", "Национально-демократический полюс", Христианско-демократическая партия, Армянский национальный конгресс, "Новая сила", "Республика", Реформистская партия, "Демократия, закон, порядок", "Национальное возрождение и пробуждение нации Кочари", "Союз защитников демократии ради Республики". Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входят до трех партий, — 8%, для блоков, состоящих из четырех и более партий, — 10%. Минимального порога явки нет.

Источник: news.am