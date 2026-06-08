Иран прекращает удары по Израилю

Иран прекращает свои удары по Израилю, но предупреждает, что нанесет более сокрушительные удары в случае агрессии Израиля в Ливане, следует из заявления центрального штаба военного командования вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия".

"Объявляется прекращение операции вооруженных сил (Ирана — ред.), однако подчеркивается, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана, будут предприняты более сокрушительные и мощные меры", — говорится в заявлении, которое приводит иранское агентство Fars.

Штаб военного командования Ирана назвал удары по Израилю "назидательным уроком".

Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.

Источник: РИА Новости