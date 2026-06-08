В шаге от перехода: на проспекте Гейдара Алиева насмерть сбили пешехода - ВИДЕО

Человек, пытавшийся перейти многополосную дорогу вблизи пешеходного перехода, погиб на месте.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД): «Вечером 6 июня в Сабунчинском районе, на проспекте Гейдара Алиева перед Сабунчинским мостом, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Легковой автомобиль сбил пешехода, который пытался перейти многополосную дорогу с интенсивным движением.

Могла ли эта авария не произойти? Когда пешеходы пытаются перейти дорогу вблизи переходов, особенно на многополосных участках, к сожалению, в большинстве случаев результат оказывается именно таким. Поэтому им следует быть более ответственными и внимательными, а переходить дорогу - исключительно по пешеходным переходам.

Водителям же необходимо оставаться предельно внимательными за рулем и строго соблюдать скоростной режим».