В Баку проходит международный саммит по финансам и банковскому делу 

В Баку начал работу двухдневный «Международный саммит по финансам и банковскому делу 2026: Глобальная финансовая интеграция тюркских государств».

Как сообщает 1news.az, мероприятие проводится при поддержке Совета банковских ассоциаций тюркоязычных государств (CBATS), Центробанка Азербайджана, а также финансовых и банковских ассоциаций Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции, и других партнерских организаций.

Основные цели саммита - анализ глобальных тенденций в сфере финансов и банковского дела, содействие региональной финансовой интеграции, укрепление международного сотрудничества, повышение уровня инновационности и устойчивости, а также развитие деловых связей и формирование стратегических партнерств. В рамках мероприятия пройдут дискуссии на высоком уровне по вопросам экономической политики.

В саммите принимают участие руководители банков и представители финансовых институтов, поставщики технологических решений, регулирующие органы и представители власти, отраслевые и профессиональные ассоциации, FinTech-компании и стартапы, международные организации, эксперты, инвесторы и институты развития.

Ожидается, что мероприятие, объединив региональных лидеров финансового сектора и международных экспертов, внесет вклад в формирование общего видения более интегрированного, устойчивого и глобально взаимосвязанного финансового пространства.

Г.Агаев