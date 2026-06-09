Финансовый сектор - одна из наиболее цифровизированных отраслей, подчеркивают в ЦБА

Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта уже начинают приносить значимые результаты в финансовом секторе.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вюсал Халилов на «Международном саммите по финансам и банковскому делу 2026: Глобальная финансовая интеграция тюркских государств».

Он отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев определил цифровизацию и искусственный интеллект в качестве одного из ключевых приоритетов страны.

«Финансовый сектор, являясь одной из наиболее цифровизированных отраслей экономики, учитывает эти направления в своих стратегиях и инициативах. Мы считаем, что в ближайшем будущем цифровизация и искусственный интеллект получат широкое распространение во всех организациях. Темы, обсуждаемые сегодня в рамках саммита, еще раз подтверждают эту тенденцию», - сказал он.

По его словам, Центральный банк Азербайджана последовательно расширяет использование искусственного интеллекта в своей деятельности: «В частности, с учетом всех требований безопасности, мы достигли значительных результатов в области разработки продуктов и смогли ускорить многие процессы. На фоне этих изменений формируется и новый взгляд на роль Центрального банка. Мировые тенденции показывают, что центральные банки уже не только ограничиваются выполнением традиционных регулирующих функций, но и выступают в качестве институтов, формирующих и развивающих цифровую финансовую экосистему».

Гафар Агаев